Delphine COURTOIS

Passionnée par l'industrie, je m'appuie sur mon parcours à la fois industriel et commercial pour activer les interactions entre marché, commerce et production, au profit de lexcellence de loffre et du développement des entreprises industrielles.

L'innovation, les produits à qualités techniques et environnementales sont mon centre d'intérêt principal, mais indissociables d'une prise en compte permanente de la dynamique des équipes et du développement de chacun dans l'intérêt de tous.

A la recherche d'un nouveau challenge, c'est surtout le projet qui guide mes choix, idéalement au sein d'une entreprise indépendante avec de fortes valeurs humaines et environnementales.