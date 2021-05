Delphine COUSIN ÉP. THEETEN

Plus de 10 ans d’expérience en gestion d’entreprise

Plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs scientifique et environnement



J'ai d'abord travaillé au coeur de laboratoires de biotechnologie, d'analyses de microbiologie et de chimie. Je me suis tournée rapidement vers l'encadrement puis la gestion d'entreprise. Directrice adjointe d'une petite structure, j'ai acquis une capacité d'adaptation importance, des compétences dans les différents domaines des RH, de la comptabilité et du management de projet.



AGLAE est passé de 1 M€ de CA et 6 salariés en 2005 à 2,2 M€ de CA et 20 salariés (dont 15 cadres scientifiques)



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Manager

Comptabilité