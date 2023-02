Delphine DEJOIE ROUSSELLE

Avocat depuis 2003, inscrit au Barreau d'Angers puis au Barreau de Vannes depuis 2008



Mediatrice et Avocate sepcialiste en Droit de la famille :

(divorce, séparation, filiation, adoption, état civil, union libre, PACS, succession, indivision...)



Le cabinet pratique également le droit immobilier et construction :

(baux dhabitation, copropriété, litiges entre propriétaires et locataires, entre constructeur et maître d'ouvrage...)



Et le contentieux général en droit civil : droit des contrats, droit de la responsabilité, droit bancaire.