Fabrice PIGEAUX

Conseil en Propriété Industrielle au sein du Département Marques du Cabinet Orès (Paris 8e) mon rôle est de conseiller les personnes physiques et morales soucieuses de protéger leurs Marques tant en France qu'à l'étranger.



Ceci recouvre par conséquent les recherches de disponibilité, les procédures de dépôt, la concession des droits, ainsi que les oppositions et actions en contrefaçon éventuelles.



J'interviens également dans les domaines considérés comme proches ou annexes tels que les dessins et modèles, le droit d'auteur, la concurrence déloyale ainsi que la protection des noms de domaine.



Enfin le Cabinet dispose d'une importante expertise dans le domaine des brevets.



Mes compétences :

Auteur

Concurrence déloyale

Contentieux

Contrefaçon

Packaging

Propriété industrielle