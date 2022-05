Philippe DEJOIE

Depuis presque 20 ans déjà, je mets en œuvre des solutions logistiques nouvelles, dans le domaine automobile, mais qui peuvent être déclinées dans d'autres domaines d'activités. Ces solutions s'appuient principalement sur des organisations de stockage novatrices, pouvant par exemple, comme chez le distributeur

automobile, permettre de stocker 10000 références, avec une emprise au sol de 35m2, le tout accessible par 1 seul opérateur. Stocker différemment, pour mieux maitriser, en s'appuyant sur des systèmes informatiques, permettant une gestion optimum des stocks. On peut alors adjoindre à ces systèmes, des modules robotisés permettant l'acheminement en tout point, de ces références (ex : depuis le magasin de pièces de rechange, jusqu'à l'atelier 100 m plus loin).



Deuxième sujet sur lequel j'ai travaillé : l'environnement. Créer et développer une politique de gestion des déchets de l'entreprise, en introduisant une gestion par le tri sélectif, afin de réduire les couts de gestion de ces déchets.



Aujourd'hui j'évolue dans le domaine de l'aéronautique, civil et militaire, au travers d'entreprise comme Airbus et Thales.



Mes compétences :

Qualité

Logistique

Automobile

Stockage

Environnement

Aeronautique