Delphine DERAM (RABOUIN)

Consultante Formatrice depuis plus de 20 ans essentiellement en bureautique mais aussi sur des applicatifs métiers, en Nord, Pas-de-Calais et Somme.



N'hésitez pas à consulter mon site afin d'en savoir plus : http://formateur.delphinederam.info



J'interviens dans des domaines variés :



- > Expert sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint



- > Accompagnement dans la prise en main du poste informatique (tous environnement de WINDOWS)

- > Formation sur Microsoft Excel (bases, perfectionnement)

- > Formation sur Microsoft Word (bases, perfectionnement)

- > Formation sur Microsoft Access (bases, perfectionnement)



- > Aide à la migration vers les nouvelles versions : Office et Windows.



- > Formation sur des Logiciels PAO : Powerpoint, Publisher (bases)

- > Formation sur la messagerie Outlook, Gmail...

- > Formation sur Navigation sur le Web avec GOOGLE CHROME et INTERNET EXPLORER



-> Formation sur Google Drive, Sheets, Docs, Slides



J'assure également des permanences afin de répondre à des besoins précis des utilisateurs.



La formation est personnalisée et le plus souvent sur le propre poste de travail de la personne, en individuelle ou en petits groupes.



Je dispose de bonnes qualités relationnelles, je suis attentive et adaptable à tout type de public et je suis capable d'analyser la demande du client.



Mon secteur géographique privilégié : Béthune et Arras.

Autres secteurs : Lens, Bruay la Buissière, Douai, Hazebrouck, Armentières... (Nord et Pas-de-Calais)

et je me déplace en Picardie



Pour plus dinformation, n'hésitez pas à me contacter : delphinederam@gmail.com

Tél : 06 62 51 64 70



