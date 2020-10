Delphine GARNON

Mes différentes expériences me permettent de présenter un profil complet dans la fonction de contrôleur de gestion, faisant preuve d'une grande adaptabilité. Cette expérience fonctionnelle enrichit par ma pratique de sap depuis plus de 10 ans des différents modules, sont des atouts dans le poste de contrôleur de gestion.



J'occupe actuellement un poste de comptable analytique. J'effectue à la fois des travaux de contrôleurs de gestion que de comptables. A plusieurs reprises, j'ai pu être force de proposition afin de mettre en place et développer les différents outils. Mon relationnel a été un véritable atout pour mener à bien les missions confiées.



Aujourd'hui, je recherche un poste de contrôleur de gestion, poste transversale correspondant à ma personnalité et renouer avec le terrain, coeur de l'entreprise.

Je suis ouverte à tout secteur d'entreprise, sur l'axe Nancy-Metz.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Reporting

Budgétisation

SAP SD

SAP OFFICE

SAP Netweaver > SAP BW

SAP MM

SAP FI

SAP CO

Comptabilité