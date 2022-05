Delphine HARBONNIER

Diplômée de lÉcole Supérieure de Communication et de Marketing de la région Centre, j'ai plus de 15 années dexpérience dans le Marketing multicanal, l'animation commerciale et la stratégie de communication promotionnelle (online & offline).



Je reste attentive au marché et suis disponible pour échanger avec les entreprises ambitieuses qui souhaitent dynamiser leur stratégie et agrandir leurs effectifs.



Déterminée et curieuse, je suis reconnue pour mes capacités dadaptabilité, de créativité et mon sens de lécoute.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Stratégie digitale

Création de site web

Animation commerciale

Marketing opérationnel

Marketing direct