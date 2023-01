Delphine IACOBELLI

Les dix huit années d’expérience acquises au sein des groupes Schlumberger, Flextronics puis Elifrance m'ont donné l'occasion de travailler sur différents process d'intégration et de fabrication de cartes électroniques. Toutes ces années m'ont permis d'acquérir une certaine expérience en management et gestion de production.

Dynamisme, capacité d'organisation, de gestion, ainsi que rigueur font partie de mes aptitudes.

Aujourd'hui j'ai la volonté de parfaire mes connaissances et de relever d'autres défis.



Mes compétences :

Management

Mapics

Microsoft Word

Microsoft Excel

IPCA610

Gestion de production

Relationnel

Amélioration continue