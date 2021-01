Delphine LANDIER

Manager orienté gestion de comptes et support, ayant une forte expérience en filiales dentreprises internationales.

Mon poste actuel, axé sur la fidélisation, reflète ma capacité à créer des liens commerciaux pérennes.

Mon approche du résultat passe par le développement des compétences individuelles et collectives et la force du travail déquipe.

Je cherche aujourd'hui un nouveau défi qui me permettra de mettre en adéquation mes compétences et mes valeurs : valeurs humaines et responsabilité environnementale.



Mes compétences :



- Management : management par objectifs, management organisationnel, coordination de production



Gestion commerciale : vente et développement de CA, fidélisation clients, gestion grands comptes, suivi CRM et reporting, animation commerciale et marketing



Gestion de projets : projets commerciaux, cadrage et coordination, formalisation des processus



Savoir-être : Forte capacité d'adaptation,, goût du dépassement, conscience professionnelle élevée, capacité de travail autonome, esprit d'initiative, esprit d'équipe, exigence, intégrité, proactivité, curiosité