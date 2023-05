Delphine MEERT

Massages bien être , massages relaxants BORDEAUX ( GIRONDE )

massage ayurvédique

massage hawaïen lomi lomi

massage pierres chaudes

massage tuina

massage suédois

massage drainant

massage minceur

massage spécial dos/mains/pieds

Ces massages de détente sont non sexuels. Je me réserve le droit de refuser une clientèle si la demande est non conforme à ma déontologie, à la législation française et à l'éthique de mon métier;

Je suis agréée auprès de la fédération française de massages bien être ( FFMBE )

de 30 à 75€ en fonction des massages, de la durée, du type de technique utilisée

