Delphine MERCIECA HARDON

Après une expérience professionnelle forte de dix ans dans le domaine de l’administration des ventes , je souhaite idéalement continuer dans cette voie : superviser toutes les opérations de gestion des contrats de vente en :

- étant l’interlocutrice privilégiée de différents partenaires,

- organisant la gestion et le suivi des commandes

- m'occupant de l'activité de suivi de la clientèle

- travaillant en étroite collaboration avec différents services



sont quelques unes des différentes facettes de ce métier que j’aime.



Une large autonomie et un grand sens de l’organisation me permettent d’assurer un rôle d’interface auprès des différents partenaires.



Mon sens de l’écoute étant mon point fort et dans un souci constant de service aux clients, je suis en mesure de répondre rapidement à leurs besoins.



Cordialement,



Delphine Mercieca



Mes compétences :

Informatique

Internet