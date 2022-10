Delphine THOMAS

Architecte d'intérieur de formation, je suis aujourd'hui en reprise d'études afin de devenir interprète Français / LSF (Langue des signes française), à l'université de Toulouse Jean Jaurès - CETIM.



J'ai travaillé sur Lyon pour un architecte DPLG durant 3 ans, je travaillais également en direct pour mes propres clients avec un statut d'auto-entrepreneur (rénovation de restaurant, réhabilitation de grenier en studio, salle de bain...).

J'ai ensuite accepté un poste d'assistant chef de projet / Prescripteur pour une agence de design commercial basée près de Cannes, d'une trentaine de salariés. Durant 2 ans, j'y ai développé mes compétences relationnelles étant en contact permanent avec les clients, l'équipe et les fournisseurs.



Puis j'ai entamé une série de formation intensive me permettant d'acquérir un niveau B2 en LSF en moins de deux ans (à Nice : PiSourds, et Lyon : Visuel). Bénévole ou spectatrice en festival avec LSF, stagiaire en classe bilingue LSF à Bron (69), je multiplie les occasions d'améliorer mon niveau de langue.

A Toulouse depuis septembre 2015, je continue dans cette voie, en participant à plusieurs projets liés à la LSF, par exemple, comme bénévole pour un réalisateur sourd et durant l'Université d'été bilingue à Cérizay en juillet 2016.



Mes compétences :

Architecture

AutoCAD

Créativité

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Communication interne

Relation Fournisseurs

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop

Architecture intérieure

Artlantis

Dessin 3D

Google Sketchup

Dessin 2D

Communication externe

Travail d'équipe

CINEMA 4D

Design

Art