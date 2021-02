Denis BERTON

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER



Garant de la bonne gestion administrative et financière de l'entreprise.



Assure les relations et négociations avec les tiers (banques, EC, CAC, avocats...).



Expertise en contrôle de gestion industriel.



Management d'équipes pluridisciplinaires de 8 à 15 personnes.



Excellente maîtrise dExcel (TCD, fonctions avancées) et des ERP.



Mes compétences :

Ressources humaines

Juridique

Reporting

Finance

Gestion de projet

Services généraux

Relations sociales & syndicales

Fleet management

Management

Microsoft Office

Leveraged Buyout

Customer Relationship Management

Consolidations

Système d'information

Contrôle de gestion