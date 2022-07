Denis CARRE

Au cours de ma carrière dans le secteur sanitaire et social, j'ai pu œuvrer dans le secteur associatif et privé lucratif.

Mon parcours s'est situé dans les centres d'hébergements, les MECS, les EHPAD, les centres de convalescences, la direction de complexes tant dans le secteur privé qu'associatif.

Mon parcours m'a amené, au delà de mes fonctions à piloter des projets, à assurer des directions de transitions, à relever des défis.

Expérimenté sous ces différents aspects et situations, rompu à la dynamique de gestion privée lucrative ou associative je reste attaché au domaine de l'éthique managériale et sociale, à la qualité des prestations humaines et hôtelières



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Direction générale

Ressources humaines

Directeur de MECS, directeur adjoint d'association