Denis CHARBAUT

Je suis entré dans la vie active en 1978 après un BEP d'électronique à Reims.



J'ai été tour à tour technicien, support technique, directeur technique, technico-commercial et responsable d'agence.



j'ai participé à la création de trois entreprises dont j'ai pris en charge la gestion budgétaire et financière.



J'ai donc de multiples compétences en management, gestion, comptabilité, technique, commercial et finances



Mes compétences :

autonome

Commercial

Communicant

Directeur Financier

Gestionnaire

Manager

Organisé

Polyvalent