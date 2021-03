Denis DAUMAL

Mon métier cest la gestion financière de lEntreprise, avec un focus particulier sur les éléments de la stabilité financière : la trésorerie, les financements et les risques associés : risque de taux dintérêt, risque de change, risque de liquidité, mais aussi la finance carbone et la création de structures ad-hoc pour gérer ces risques et créer de la valeur à partir de ceux-ci.



Mes compétences clés développées en 20 ans de corporate finance et Trésorerie

Maîtrise des instruments de marchés - spots et dérivés - et des techniques de financement.

Définition et mise en œuvre de la politique de gestion financière.

Homme de dialogue habitué aux négociations avec les agences de notation.

Gérer les situations de crise et conduire le changement.

Établir des relations de confiance avec les partenaires financiers.

Piloter des équipes, former, animer.

Communiquer auprès du management, ainsi quauprès des investisseurs.

Connaissance de la finance carbone.



Mes spécificités

Créateur de valeur, dédié à la juste qualité des services rendus.

Rompu à la gestion de crise.

Excellent dans la lecture des tendances de marchés. Serein, déterminé, convaincant et pertinent dans les décisions difficiles.

En permanence à la recherche de la meilleure performance et de la maîtrise des risques.

Savoir-faire apprécié dans le pilotage technique et humain de projets structurants.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des risques

Négociation

Finance de marché

Management d'équipe

Formation

Carbone

Communication

Règlements financiers

Gestion de crise

Création de valeurs

Pilotage du changement

Gestion

Économie

Marchés financiers

Organisation

Finance

Bourse

Voile

Banque