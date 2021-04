Denis DECAUP

25 ans d'expérience



Achats services généraux :

- Moyens / matériels de production

- Gestion / administration parc informatique multi sites

- Gestion / administration flotte mobiles

- Gestion parc automobile (entretien, renouvellement, sinistres).

- Locaux (gestion/ aménagement / location)

- Gestion vêtements de travail et EPI

- Gestions / étalonnage des moyens / matériels



Gestion parc informatique et mobiles:

- Configuration postes informatiques et mobiles

- Administration

* postes informatiques et mobiles

* réseaux

* boîtes mail Exchange

* accès extranet et VPN

* droits daccès ERP

* serveur Windows / droits daccès réseaux.

- Gestion :

* photocopieurs multi sites (contrats / administration)

* licences logiciels



Achats fournisseurs et sous-traitance :

- Usinage

- Contrôles destructifs et non-destructifs

- Traitements de surfaces

- Traitements thermiques

- Prestations de services sur sites nucléaires EDF (tuyauterie, soudage, contrôles CND, usinage, traitements thermiques).

- Matière première

- Produits manufacturés

- Consommables de production



Gestion d'affaires :

- Interlocuteur clients / fournisseurs, technique & commercial.

- Méthodes, préparation, achats, planification, suivi en production, coordination production & bureau d'études sur prototypes et machines spéciales.



Missions au sein dun pôle technique :

- Rédaction documents DFC (dossier de fabrication et de contrôle : fiches dinstructions de préparation, de montage, dintégration, procès-verbaux de recette / spécifications de recettes)

- Appui technique production / formation opérateurs

- Interface optimisation entre bureau détudes, fabrication, montage et intégration.

- Rédaction et optimisation gammes de production





Domaines : aéronautique, spatial, armement, recherche, nucléaire, laser de puissance.



Moyen de productions et techniques connus :

Fraisage 3/4/5 axes, centre d'usinage, tournage horizontal & vertical, chaudronnerie, soudage électrode, TIG, machine à pointer, électroérosion f