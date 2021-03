Denis LANGLOIS

Electronicien de base , et passionné des métiers du spectacle ...

J'ai eu l'opportunité d'oeuvrer dans la production et post-production de film institutionnel, de courts métrages et long métrage, puis d'émissions télévisuelles ... pendant près de 10 ans , en free-lance.

Entre-temps appelé sous les drapeaux , au sein d'un service audiovisuel de la Marine Nationale.

Création de l'entreprise en Octobre 1995 , proposant des prestations d'ingénierie audiovisuelle Institutionnelle et Broadcast , avec Etudes/Conseils sur projet , Installation et maintenance (Vidéo - Audio - Automate - Visio ...) , de la salle de réunion classique , à la salle de crise - de conseil , amphithéâtre , auditorium , plateau TV , au TGV expérimental ...

Oeuvrant sur Paris , Province et à l'Etranger.



Avons participé aux projets d'équipements audiovisuels au sein des sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , SANOFI , PFIZER , CRÉDIT MUTUEL , CAISSE EPARGNE , HAVAS , SNCF , RATP , SWISSLIFE , ERNST & YOUNG , LIDL , INSTITUT PASTEUR , DASSAULT AVIATION , RENAULT , PEUGEOT , MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION , CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS , FRANCE 2 , FRANCE 3 , MINISTÈRE DE LA DÉFENSE , MINISTÈRE DE LA JUSTICE , MINISTÈRE DES FINANCES , MAIRIE DE PARIS , MAIRIE D'AMIENS , VEOLIA , VINCI ...





On et avons collaboré avec des partenaires divers (SYSTEA , SOFT-ADS , ASV , INTERCONGRES , TECHNICAM , IEC , ICONOFAST , ID-VIDEO , COMPUTACENTER , ATVS , COMPUTERLAND , INMAC , INTELWARE , BT , HYPCOM , COMIRIS , GENEDIS , COMIL , INFOLUTION , AXIANS , INFOCOM , ABAQUES , PERFECT TECHNOLOGIES , VIDELIO ,EV CORPORATE , VISUELCOM , ADDEX , UTRAM ...)



Mes compétences :

Ingénierie

Qualité