Denis MARCIL

Travailleur autonome depuis 26 ans, j'ai acquis une solide expérience dans le domaine de la vente, du service à la clientèle, de la gestion et de l'informatique.

L'écoute, l'honnêteté et la sincérité m'ont permis d'avoir une relation de qualité avec ma clientèle. Le travail sur soi est devenu d'abord et avant tout une priorité qui favorise l'atteinte de mes objectifs.

Aujourd'hui, accompagner des personnes intéressées à la conscientisation de leur potentiel, les aider à atteindre plus facilement et plus rapidement leurs objectifs, constituent pour moi un défi passionnant.



Mes compétences :

coaching

Courtier immobilier