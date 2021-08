Denis NGUYEN

J'aide les entreprises à se développer grâce à internet.



La plupart des entreprises ont une méconnaissance de la puissance réelle du web. Seules une poignée de très grandes entreprises profitent réellement de ce potentiel.



Mon but est de partager ce savoir pour que tous puissent en profiter.



Je suis Freelance en Solutions de développement d'entreprise et Communication Digitale.

https://minervewebstudio.com/creation-site-internet-reims-epernay



Je concentre donc les compétence s de graphiste, vidéaste, photographe, web développeur et web marketeur :) .



Mes compétences :

Montage vidéo

Référencement naturel

Photographie

Développement web

Prises de vues vidéo

Rédaction

Webmarketing