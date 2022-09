Denis SAMPIETRO

Avec 12 ans de métier dans les sociétés suivantes ISS ENVIRONNEMENT , DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT en qualité d' agent exploitation et responsable d 'exploitation ,charger des relations clients ,et des fournisseurs ,gestion du planning ,gestion du personnels au nombres de 70 ,responsable du matériel,gestion des plans du secteur en respectent le cahier des charges,gestion des agents de maitrises ,relation avec les agents de la ville de Marseille et la CUM .



Mes compétences :

Gestion du personnel

Relation clients