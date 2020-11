Deolinda RYSER

Thérapeute récupération physique diplômée depuis 2012.

J'accompagne les gens avec différents outils amenant du mouvement dans le corps, le coeur, et l'esprit, afin de retrouver un équilibre.



Le Soin sonore et énergétique

soutenu par la réflexologie plantaire et dorsale ainsi que le massage des méridiens, ou le drainage lymphatique permettent à votre corps de se relaxer, de se réajuster et surtout de reconquérir sa capacité innée d'auto guérison par les mouvements subtils internes.



Vous renforcez votre système immunitaire et prenez conscience grâce à votre ressenti de qui vous êtes réellement. Vous ajustant, de plus en plus proche de vous-même.



Ce que vous gagnez: fluidité, souplesse, ouverture du coeur et de l'esprit...

Et vous découvrirez chacun de nouvelles capacités en vous!