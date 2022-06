Despringre KARINE

Ingénieure informatique de formation, j’ai évolué vers la Qualité, la Formation et le Process, dans le souci de structurer, formaliser, faciliter le travail en équipe et transmettre la connaissance.

J'ai exploré la relation à l'autre via la CNV, le coaching , l'animation d'équipe, l’Élément Humain (de Will Schutz) ...

Aujourd'hui, je souhaiterais participer à un projet d'équipe, où j'apporte mes compétences techniques et d'organisation, d'écoute, d'animation, de créativité ...



Mes compétences :

UNIX

ISO 900X Standard

HP-UX

C Programming Language

Audit

Équipe Support

Incident management

ISO 14001 Standard

Control-M

Gestion de processus

Amélioration de process

Formation