Diana BARBEY

Professionnelle dotée de 5 années d'expérience dans le secteur industriel de l'automobile, combinées à une solide formation dans le domaine sécurité et environnement et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances, je sais m'intégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.





Mes compétences :

- Sens de l'initiative

- Travail en équipe

- Capacité d'adaptation

- Sens de l'organisation

- Priorisation des tâches

- Maîtrise des outils bureautique

- Autonomie

- Esprit d'analyse et de synthèse

- ISO 14001 - OHSAS 18001