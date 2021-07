Diana LAMBELET

Ingénieur Manager en environnement, Docteur ès Sciences, diplômée de l'INSA de Lyon, j’ai orienté, depuis quelques années, mon activité professionnelle dans l’axe de la formation et du conseil avec des partenaires publics et privés en matière de l'Environnement, de Développement Durable et del'expertise environnementale.



Ma formation d'ingénieur m'a permis d'exercer plusieurs postes à responsabilité dans des organismes publics et privés.



J'ai démarré ma carrière à l'INSA de Lyon. Suite à un parcours fructueux de six ans dans le domaine universitaire (1 brevet, 1 livre, 13 publications avec comité de lecture, 12 communications avec actes de congrès, encadrement doctorats et masters ), j’ai acquis un savoir-faire en matière d’ingénierie environnementale, de coordination et de formation.



J'ai eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec l'ADEME (4 ans) , ayant la coordination de trois programmes nationaux (COPIRTech) et deux projets internationaux (COPIRTEch, TEMPUS) en matière de développement technologique au service de l’Environnement et du Développement Durable.



J'ai également managé le Programme Protection du Danube, cofinancé par la Région Rhône-Alpes: mise en place d'un réseau mobile de surveillance de la pollution transfrontalière en matière de polluants organiques.



Par la suite, j'ai exercé en tant que consultante Développement Durable dans l’entreprise CITTAM /AFM à Villefranche-sur-Saône,entreprise avec une envergure internationale. Durant quatre ans, j'ai managé une équipe de professionnels sur la mise en place des outils stratégiques en management de l'environnement (SME) et de Développement Durable.



Actuellement, je dirige le Cabinet ECEF (Environnement Conseil Expertise et Formation) spécialisé dans l'environnement.



J’exerce également en tant qu'experte près de la Cour d'Appel de Dijon en matière des risques environnementaux .



Mes compétences :

Conception

Conseil

Déchets

Développement durable

Droit

Droit de l'environnement

Eco conception

Environnement

Formation

Gestion de déchets

ICPE

International

Iso 14001

Management

Management environnemental

Management environnemental ISO 14001

Management international