Didier HOMERIN

Bio Fractal ®

Entretien préventif des installations d'eaux usées



Parce que l'environnement est notre futur, ABS BIO vous propose des solutions respectueuses des personnes et de notre planète.



Vous disposez d'une large gamme de produits éco-conçus et performants pour le nettoyage, le traitement des eaux et des odeurs, et la dépollution.



http://www.biofractal.fr



ESPACE HYGIENE : Produits de nettoyage professionnel, Entretien industriel (solvants, fontaines de dégraissage …)



ESPACE ENVIRONNEMENT : Pollutions accidentelles (PCB, Hydrocarbures, Chrome …), Station d’épuration biologique (Filamenteuses, diminutions des boues, traitement H2S …)



ESPACE ASSAINISSEMENT : Bac à graisse, Séparateur hydrocarbure



ESPACE VERT : Plan d’eau (éco curage …), Aquaculture, Agriculture (lisiers …), Répulsif insectes



Mes compétences :

Agroalimentaire

Assainissement

Audit

Canalisation

Conseil

Déchets

Développement durable

Eaux usées

Écologie

écologie industrielle

Energétique

Environnement

Ingénierie

Innovation

Performance

Performance énergétique

QHSE

restaurant

restauration

Sites et sols pollués

Station d' épuration

Station d'épuration

Traitement de l'eau

Valorisation

Valorisation des dechets

Traitement des eaux