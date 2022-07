Diane DOYON

Master en sciences de l’orientation (U. Laval, Québec) - Licence en sociologie (U. Ottawa). Praticienne d'expérience en en conseils d'orientation et en GRH. Ses études en orientation outillent sa capacité innovante vers une gestion humaine des ressources. Elle instaure un programme d’appui aux transitions pour les adultes touchés par les restructurations, développe une expertise en mentorat organisationnel, participe à l’élaboration et l’application d’un plan stratégique de changement organisationnel, conçoit et coordonne la mise en œuvre d’un modèle d’apprentissage continu pour un large réseau de gestionnaires. Aujourd'hui, elle accompagne et forme à la réussite des transitions, au mentorat et au maintien professionnel selon les tiers de carrière dont le 3ième avec l'approche du Cercle de legs dont elle est l'instigatriceArray. Elle est responsable du programme international de formation à l'animation Cercle de legs. Finalement, elle anime des Groupes de codeveloppement professionnel http://www.aqcp.org/



Mes compétences :

Coaching

Counseling

Gestion de carrière

Mentorat

Transmission

Transmission des savoirs