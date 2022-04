Julie LEGEAYE

Fondatrice du cabinet Elles.Conseils à Bayonne :Array



Je vous accompagne à trouver votre voie, prendre votre place, vous aligner, vous harmoniser, vous sentir pleinement créatrice de votre vie pour avancer plus en conscience et en confiance sur votre chemin.



Contactez-moi pour en parler au 06.46.91.30.37 ou sur contact@elles-conseils.com



Développement personnel et professionnel

MagicCoaching

Guidances spirituelles

Voyage intérieur : soin de l'âme

Soins énergétiques

Mouvement confiant : danse+coaching holistique

Stages, journées et soirées magiques



www.elles-conseils.com



Pour plus d'infos, contactez-moi au 06.46.91.30.37 ou sur contact@elles-conseils.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet

Communication

Formation

Management