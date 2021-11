Créative par nature, créatrice par passion, jai créé L'Atelier d'Artémis.



Dans mon atelier situé à Nancy dans la région Grand Est, je confectionne à la main des bijoux et accessoires ainsi que des objets de décoration uniques et personnalisés.



Autodidacte et créatrice multi-techniques, mes matériaux de prédilection sont la résine et la technique du macramé.



Mes créations naissent aux grès de mes inspirations et n'ont pour seule limite, que celle de mon imagination.