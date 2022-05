Je suis actuellement Responsable Qualité Sécurité Formation de ChamberSign France, autorité de certification des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI). Forte d'une double compétence, j'ai acquis des connaissances en qualité, sécurité, environnement, ainsi qu'en management et en gestion de projet. Effectivement, je suis diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry où j'ai pu apprendre à gérer un projet et à manager une équipe. Je suis également diplômée de l'Institut Européen de la Qualité Totale; ce qui me permet de connaître les principaux référentiels Qualité, Sécurité et Environnement, ainsi que les outils à utiliser dans le but de mettre en place une démarche basée sur un de ces référentiels.



N'hésitez pas à me contacter.

Line GILET

06 63 96 71 44



Mes compétences :

Environnement

Formation

Management

QSE

Qualité

REACH

responsable de projet

Responsable QSE

Responsable qualité

Sécurité