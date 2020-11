Marine DURANTON

De formation commerciale, marketing et comptable, je suis nouvellement commerciale sédentaire au sein de la société L-EX, spécialistes de larrimage et de la sécurisation des marchandises. Je suis en charge du suivi et du développement d'un porte-feuille client.



Je sors d'un poste de chargée d'affaires chez i3a Communication, agence de communication où j'étais en charge de la partie commerciale.



Je fut également commerciale sédentaire chez Cattin Filtration, PME dans l'industrie du dépoussiérage. J'étais responsable d'une commerciale sédentaire en alternance : mes études supérieures ayant toutes été réalisées en alternance, il m'est apparu évident d'encourager ce type de démarche. Former, manager, suivre et soutenir commercialement une collaboratrice s'est avéré être une vocation que je souhaiterai développer sur le long terme.



J'ai eu la chance, lors de mes diverses expériences, de ne pas être cantonnée à des responsabilités d'ordre commerciales, mais également d'effectuer des missions d'assistanat commercial et d'assistanat de direction, de relance comptable, de gestion de site Internet, et de communication / marketing.



Le début de mon parcours professionnel est centré sur le secteur de l'informatique, qui reste aujourd'hui une passion pour moi. En découvrant le secteur industriel français, j'ai découvert également de nouveaux interlocuteurs et des affaires commerciales d'une toute autre ampleur.



Mes compétences :

Pack Office Confirmé

Informatique

Commercial b to b

Communication

Marketing

Software

Aisance orale

Hardware

E-commerce

Plan de communication

Vente en ligne

Esprit d'équipe

Fidélisation client

Relations clients

Phoning

Relance client

Assistanat commercial

Assistanat de direction

Industrie

Management commercial

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial