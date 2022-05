Line GILLET

Polyvalente, passionnée, indépendante et aimant voyager, j'ai cherché ces dernières années à développer des capacités manuelles en apprenant la travail des métaux tels que l'argent, le cuivre, le bronze. De 2012 à 2015 j'ai travaillé avec un artisan bijoutier marocain à Tiznit.

Aujourd'hui, je poursuis mon travail en développant les techniques pour sculpter des matières nobles tels que l'ébène, l'ivoire de mammouth et la pierre avec les compagnons de l’Oise, je façonne des objets à porter qui sont uniques et entièrement réalisés manuellement.

Un petit aperçu sur le site vitrine récemment crée: http://line-creation.wix.com/catalogue



Aussi, fascinée par la nature et sensibilisée par les problèmes environnementaux, je récupère des matériaux trouvés sur les plages ou dans les forêts pour créer des marionnettes.

Originaire de Charleville-Mézières, je participe depuis deux éditions au festival mondial des marionnettes.

Celles-ci servent à présenter mes créations.

Aujourd'hui, je travaille sur la création d'un spectacle avec certaines d'entre-elles.



