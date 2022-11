J'ai 25 ans d'expérience de direction d'entreprises et de management opérationnel d'activités industrielles, logistiques et commerciales, dans des domaines soumis à de fortes exigences clients, normatives et réglementaires, tels que les dispositifs médicaux et la sous-traitance automobile et aéronautique.



J'ai notamment été Directeur Général, Directeur de sites industriels et Directeur des Opérations pour le compte de PME françaises filiales de groupes internationaux, en environnement multi-sites, dans des contextes de croissance continue et de développement de business tant sur le marché national qu'international.





Domaines de compétences :



Maîtrise complète de la direction d'entreprise en contexte multi-sites, de la vision stratégique globale à sa mise en œuvre opérationnelle

Savoir-faire en organisation et gestion d'entreprise, tant financière qu'opérationnelle

Aisance en communication et en gestion des relations

Culture prononcée du client et du résultat

Conduite de plans de restructuration et de retournement





Contact :

-----------

06.32.47.65.27

didier.bau@orange.fr



Mes compétences :

Management

Stratégie

Budget

Développement business

Gestion du changement

Amélioration continue

Dispositifs médicaux

Orthopédie

Compte de résultat

Lean Management

Gestion de projet

Supply chain

Conception - Développement produit

ISO 13485

FDA

Gestion des opérations

Production

Logistique

Retournement d'entreprise

Restructuration d'entreprise