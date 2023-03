Didier BESSAM

Pharmacien, j'ai suivi une formation d'attaché de recherche clinique, et travaillé 6 mois en tant qu'ARC au Centre d'Investigation Clinique des hospices civiles de Lyon.

Désireux d'évoluer vers des postes à responsabilités, j'ai décidé de bénéficier de la formation prodiguée par le Master EUDIPHARM (European Diploma of Pharmaceutical Medecine) à l'Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon (IPIL).



Rigoureux, dynamique, et doté d’un bon relationnel, je souhaite mettre au service d’un laboratoire pharmaceutique, ou d’une CRO, ma motivation et mes compétences.



Mes compétences :

Attaché de recherche clinique

Clinical Development

Clinical Research

Clinical Research Associate

Clinical Trial

Industrie pharmaceutique

Micronutrition

Pharmacien

Pharmacist

Pharmacovigilance

Pharmacy

Recherche

Recherche clinique

Research

Safety