Laurianne ROUET

9 ans d'expérience en recherche clinique internationale et biotechnologies.

Professionnelle de l'information patient (rédaction pendant 7 ans), je maîtrise la réglementation des études cliniques. Je me suis formée en pharmacovigilance, et je viens de valider le MOOC "initiation à la e-santé".



Compétences détaillées :

**Recherche clinique : expertise réglementaire, montage de dossiers (CPP, ANSM, CNOM, contrats), rédaction/relecture/traduction anglais-français, focus information patient, vocabulaire médical, gestion de projets/priorités.

**Pharmacovigilance : déclarations, documents spécifiques, méthodes d’imputabilité, codage medDRA, base de données.

**e-santé en France : gouvernance, protection des données, qualité de l’information patient, éducation thérapeutique, grands programmes, applications et développements récents.



Je m'intéresse aussi aux nouveaux traitements hépatite C, cancérologie, maladies rares, recherche translationnelle, bioproduction…



Je construis un réseau varié dont vous pourrez aussi profiter !



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Recherche clinique

Traduction

Recherche d'information

Organisation d'évènements

Rédaction/Relecture

Veille réglementaire

Dosages ELISA/RIA

Gestion/Coordination de projets

Vocabulaire médical

Production de protéines recombinantes

Préparation/Revue de dossiers