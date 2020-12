Didier BRAJON

Mes compétences :

Électrotechnique

Maintenance

Courants forts

Courants faibles

Traitement d'air

Groupes électrogènes

Chauffage

Conduite de travaux

Hygiène et sécurité

Froid et Climatisation Industrielle

GMAO

GTC GTB

Marchés publics

Mécanique des fluides

Eau et assainissement

Prévention des risques

Conduite de projet

Analyse de risques

Management environnemental

Haute-tension

Électricité Industrielle

Gestion infrastructures

Automatismes

Ascenseurs et équipements de levage

Établissements Recevant du Public

Mécanique

Comptabilité analytique

Risques environnementaux

Maintenance et exploitation établissement public d

Gestion des achats

Achats publics

MANAGEMENT

Organisation du travail

Maîtrise d'ouvrage

Bureautique

Maitrise d'oeuvre

Assurance qualité

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Travaux publics

Gestion de projet

Bâtiment