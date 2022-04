Delphine BRAJON

Plutôt scientifique, rigoureuse, c'est assez simplement que je me suis orientée vers le domaine des statistiques.



Ma formation post BAC m'a permis de travailler sur des sujets très variés comme :

- La recherche en accidentologie (INRETS)

- La production et la consommation énergétique (EDF R&D)

- La recherche sur le goût et les perceptions sensorielles (Centre Européen des Sciences du Gout)

- Le marketing produit en cosmétique et alimentaire ( DIMENSIONS)

- Les discriminations dans l'emploi (ARIRS)

- L'Urbanisme et les projections d'emploi localisées (IAU)



Mes compétences :

SAS

Statistique