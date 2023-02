Didier CARME

Depuis 1983 actif dans le secteur des pierres naturelles surtout dans l'export vers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

J'ai créé la société E.S.France -"Pierre et Technique"- en 1990 qui est spécialisée dans l'export des pierres françaises,l'emploi de la pierre mais aussi dans sa mise en oeuvre avec des produits adaptés au scellement, collage, protection et nettoyage (voir siteArray).

Nous travaillons dans des domaines ausi variés que la voirie, le second oeuvre du bâtiment, la décoration etc...



Importateurs également de pierres et de produits spécifiques allemands comme "HMK Stonecare", nous diffusons ceux-ci sur le marché français.

Notre show-room situé à Mazamet dans le Tarn permet de se faire une idée de la diversité envisageable pour les créateurs architectes ou décorateurs.



Mes compétences :

Nettoyage