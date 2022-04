Didier GAYON

- Management, refonte et stratégie IT orientés Digital, Time To Market & Qualité de Service



- Approche multi-device & multi-canal dans les univers Retail, Télécom, Agro-alimentaire, digitalisation de points de vente (France & International)



- Grande expérience sur management, études, réalisation, gouvernance de projets stratégiques, directions et centres de coûts IT (~10 M€ / an ; ~80 personnes) dans des contextes concurrentiels forts (Telecom, Marketing, Retail, Editeurs de progiciels)



- Définition et restructuration des organisations, des architectures et coûts IT (ITIL, PMP, Lean 6 Sigma, amélioration continue, Scrum, DevOps, externalisation/internalisation, Cloud IT)



- Anglais courant



- Mobile en France & International



Mes compétences :

6 SIGMA

Billing

BPM

DSI

Gouvernance

Gouvernance SI

KPI

Lean

Lean 6 sigma

Management

Microsoft Cluster

NTIC

orga

Performance

Performance economique

Scrum

SIC

SIG

Systèmes d'Information

Telecom