DG Consulting

RELATION ENTRE LES ENTREPRISES .

Apporteur d'Affaires Contacts B2B .

Développent des Entreprises en France et à l' international.

IKARIAN c/o Consultant communiquer sur les lois extra-térritoriales FCPA, et Britanniques, mettre en place les

procédures, accompagner les Dirigeants ainsi que les partners sur les mises en place des actions. Également sur les textes de la loi Sapin 2 concernant les entreprises de plus de 500 salariés.



FDG Partners sas "Associé Fondateur".

Secteur de l'Energie: Hydro mini et moyenne puissance.

Zones: Afrique - Asie - Europe.

Membre de l'association: Entreprise et Progrès.

MEDEF Ile de FRANCE

.Recherche de fonds pour des opérateurs

Implantation de chaines hôtelières en Afrique Francophone,

Possibilités dans d'autres zones géographiques possibles.

*Personnel location de son lieu pour tournages de films,Lancements et présentations de produits, lieu les Yvelines (78) capacité importante.

contact: dgenin.consulting@gmail.com

didier_genin@yahoo.fr



Mes compétences :

Communiquer

Ecoute

Publicité

Conseil

Graphisme

Communication

Management

Web

Création