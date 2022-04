Didier GEORGE

Chef de Projet IT / Service Delivery Manager - 25 années d'expérience dans les domaines de la production informatique et des télécommunications - Disponible immédiatement



Souhaite mettre à disposition mes compétences en:



- Management et animation d'équipes de projet ou de production

- Pilotage et mise en oeuvre de projets IT

- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

- Suivi du Service Delivery



Gérant majoritaire associé unique de la société INFR@FOR créée en septembre 2006 spécialisée dans le conseil en management et organisation de services informatiques.



Mes compétences :

Linux

Nortel

ITIL

Microsoft Windows Server

Cisco

Centreon et Nagios

Conduite de projet

Merise

Microsoft Visio

Audit informatique

Microsoft Project

Gestion budgétaire

Animation d'équipes

Management