Didier GEORGE

Ingénieur en Informatique, Je suis chez DEVOTEAM depuis 1998.

Ingénieur Système, chef de projet et Directeur de Projets, je me suis réorienté au sein de DEVOTEAM pour intégrer la structure en tant que responsable des Moyens Généraux pour les Régions (Lyon, Nantes et Toulouse). Je suis également le SPOC pour la DSI sur l'agence de Toulouse qui a déménagé en 2014 et s'est consolidé avec un nouveau Centre de Services pour la France.



Je suis également impliqué dans la vie sociale de DEVOTEAM en tant que Délégué Syndical UNSA.







Mes compétences :

Polyvalent