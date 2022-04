Didier GEORGET

Bonjour,

Chef d'atelier dans une PME de 100 salaries, a la charge du suivit d'un parc comprenant 26 matériels de chantier, et d'une soixantaine de matériels routier: véhicules légers, utilitaires, poids lourds, compresseurs, petit matériels de chantiers inclus, encadrant 3 personnes, dont un dépanneur pour du service sur site.

Mon statut est aussi de conseiller pour des futurs remplacement de matériels, de prévenir et de chiffrer des réparations sur du matériel vieillissant et de faire de la réparation préventive et non curative, d'étre a l'écoute des chauffeurs, et de l'utilisation des machine sur chantier, faire de la prévention sur l'utilisation des machine et des risques d'accidents.



Mes compétences :

Gestion Parc Materiel