Didier GESQUIERE

Didier Gesquière est un artiste belge. Né avec les deuxièmes neiges de l'année 61, il est comédien

ou acteur pour le cinéma et le théâtre, scénariste, journaliste, metteur en scène et également auteur

pour de nombreux programmes de télévision. Sa voix s'est incrustée dans le foyer des

consommateurs de culture, et des autres aussi d'ailleurs, à la faveur du célèbre (et déjà culte) agenda

culturel (et très Rock'n'Roll) Javas diffusé en télé sur les antennes de la RTBF durant une

décennie.



En 2012, il joue le rôle de Frank Sinatra au cinéma, avec le chanteur belge Daan dans le

costume de Dean Martin. En 2016, Didier retrouvera les plateaux de théâtre avec un spectacle pour

un homme seul intitulé : L’homme qu'il ne fallait pas emmerder !



Sur les grands et petits écrans, (plus de 50 rôles), il acte notamment avec Michèle Laroque, Michaël

Youn et Audrey Fleurot (Le Fantôme de Canterville) de Yann Samuell / Kad Merad et Lola Créton

(Disparue en hiver) de Christophe Lamotte / Gilles Lellouche (L'enquête) de Vincent Garenq /

Bérénice Bejo et Yvan Attal (Le Dernier Diamant) d’Éric Barbier / Michèle Morgan (La Rivale)

d'Alain Nahum / Mimi Mathy (Une mauvaise passe) de Pierre Joassin... Il est également au

générique de séries pour la télévision, d'une soixantaine de courts-métrages et a été remarqué dans

de nombreuses publicités.



Avec Céline Charlier, Didier est le coréalisateur d'un documentaire autour de l'identité Rock : "Rock

(And Roll) Isn't Only Rock 'n' Roll".



Son site :Array



Mes compétences :

Acteur

Voix off

Scénariste

Auteur

Cinéma

Animateur