Didier GIACHETTO

• Déclinaison de la stratégie commerciale

• Management de force de vente et de l'administration des ventes

• Définition des objectifs réseaux et animation des équipes de vente

• Négociation et suivi des grands comptes (centrale, grossiste)



• Développement et animation de réseau nationaux et régionaux

• Négociation des Contrats de Distribution (juridique, financier, marketing)

• Etude géomarketing et identité visuelle, concept magasin,

• Définition de la politique merchandising



• Mise en place de plan d'ouverture de point de vente

• Communication, publicité, média locaux et presse nationale,

• Salons nationaux

• Support de ventes (catalogues, fiches produits, P.L.V, tracts etc. …)