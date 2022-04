Didier GIRARD

Très attaché à la Communication dans son acception la plus large, après un BTS "Communication & Action Publicitaire", le fils de Pub de Séguéla était passé par là... , j'ai suivi une formation journalistique à l'ESJ Paris.



Au cours de cette formation, axée essentiellement sur la presse écrite et la radio, j’ai appris les fondamentaux du métier en exerçant comme stagiaire (Desk sport AFP, Libération Champagne …) et parfois pigiste (radios privés locales).



Au terme de cette formation, j’ai eu la chance d’obtenir, comme neuf autres jeunes journalistes, un poste au sein du désormais ex grand journal « France-Soir », déjà sur le déclin à cette période. En effet, moins de trois ans après notre arrivée, nous étions tous débarqués pour raisons économiques !



Ayant les plus grandes difficultés à retrouver un poste de journaliste dans la presse écrite, j’ai alors intégré une agence de RP (Promo 2000 devenu Le Public Système) avec pour mission d’écrire une collection de guides consacrés au tourisme industriel et technique.



Une fois la première collection parue aux éditions Solar, j’aspirais davantage à une nouvelle forme d’expression qu’à tenter de renouveler le genre de cette série de guides. Je quittais donc cette agence pour une forme de communication révolutionnaire en devenir, le Multimédia, d’abord hors ligne (CD Rom) puis dématérialisé (Internet).



En 1996, une rencontre fortuite avec le fondateur, et à l’époque seul à bord, de la société Empreinte Multimédia, m’a très rapidement décidé à tenter le pari de prendre en charge le développement commercial de l’entreprise, bien que ma formation initiale ne m’y destinait pas.



A la production de CD Rom, dont des Kit de connexion à Internet, a très vite succédé la création de sites web statiques, également appelés sites vitrines.



Dès 1996, nous avons associé des fichiers audio puis vidéo aux contenus classiques (textes, iconographies) de certains de ces sites. Aujourd’hui, chacun d’entres-vous sait ce que signifie une retransmission en direct sur Internet, vous étiez bien moins nombreux en 1997, année de notre premier webcast live depuis Sienne (Italie) pour un congrès médical mondial.



Depuis, nous avons couvert plusieurs centaines d’événements sous diverses formes (vidéo seule, vidéo synchronisée à des diapositives, parfois en plusieurs langues ou agrémentée d’un Chat …).

Ces prestations pour internet ou/et intranet couvrent l’ensemble des besoins techniques nécessaires à la bonne diffusion de ces manifestations (création web, captation vidéo, encodage, outil RichMedia,

temps réel, accès sécurisé, hébergement web et vidéo - stockage & diffusion sur supports connectés -, statistiques live et VOD).



Aujourd’hui, l’essentiel de l’activité de l’entreprise repose sur l’édition de solutions logicielles consacrées à la diffusion de vidéo en ligne et écrans connectés (PC, TV, tablettes, smartphones), en direct ou/et en différé. La particularité de certaines de ces applications est de rendre autonomes les usagers qui s’y abonnent.



Au sein de la société, en tant que Directeur de clientèle, mes principales fonctions consistent à développer et à consolider le portefeuille client. J’assure également la direction de certains projets, du conseil (éditorial, technique, budgétaire et organisationnel) à leur mise en œuvre. En synthèse, mon enthousiasme est indifféremment partagé entre le développement du « new bizz » et l’ « élevage » des clients qui m’ont accordé leur confiance, qu’ils soient leaders mondiaux, organisations mondiales, collectivités, fédérations ou simples associations.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Production audiovisuelle

Newbiz

Communication événementielle

Internet

Ecoute