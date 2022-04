Didier GIRAULT

Apres quelques années dans different domaines

je suis toujours resté en contacts avec le marketing relationnel et ses leaders.

Etant décidé a aider et a donner mon expérience a toutes personnes voulant travailler dans cette branche

et surtout q'une forte embauche est en court pour ces trois prochaines années

j ai donc posté cette annonce

le marketing relationnel fait parti des nouveaux métiers a part entiere , et maintenant une industrie a part entiere et suivant sa propre motivation peut amener des revenus conséquents ainsi qu'une évolution personnelle

avec une qualité de vie différente du boulot metro dodo lol

n hésitez pas a me contacter

sur mon adresse mail osmose.marketing@live.fr

cordialement

Didier

n'oubliez pas "tout est possible a celui qui le veux vraiment"

PS: le marketing relationnel va ecrire ses lettres de noblesse cette année, des parts de gateau sont a prendre faite moi signe



Mes compétences :

Marketing