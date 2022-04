Didier Girault

Médium de naissance, j'ai suivi un parcours classique qu'il s'agisse de mes études (comptabilité, bac obtenu avec mention puis BTS) ou de ma vie professionnelle (cadre informatique) jusqu'en 2006.

Depuis fin 2006 je vis de mon don de médium.

J'ai eu la chance dès le démarrage de mon activité d'avoir été testé à mon insu par le site "guide de la voyance" (http://www.guidedelavoyance.com ) et d'avoir été sélectionné pour leur sélection 2007 (sélection de 10 médiums mis à l'honneur après test).



Je propose mon aide auprès des particuliers qui s'interrogent sur leur orientation :

- professionnelle

- familiale

- personnelle

- sentimentale

- financière

- etc.



Mais également pour des professionnels qui ont besoin d'un avis moins formaté et plus subtil que des sondages, études et/ou statistiques sur :

- le recrutement des salariés (profilage des candidats, étude du poste)

- l'étude de profil (salariés, associés, clients, fournisseurs)

- la résolution des conflits relationnels

- le coaching / la gestion du stress

- le lancement de produits et ou de services

- un plan de communication

- une stratégie commerciale

- l'état du marché à venir



Si vous pensez avoir besoin de mes services, n'hésitez pas à prendre contact.

Un geste peut parfois faire toute la différence...



Mes compétences :

Medium