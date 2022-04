Christelle FEVRIER

Installée à Bruges, j’exerce mon activité avec passion. Ma priorité est la satisfaction du client et mon engagement est total. Mes principales qualités ? la discrétion et le sens de la confidentialité.

Diplômée d’un BTS de comptabilité gestion et d’un Bachelor dans la gestion de la paie et du social j’ai exercé pendant plus de 15 ans dans la gestion de personnel.

Adaptable j’ai travaillé dans divers domaines d’activité (Intérim, médias, assurance, santé, industrie, web Analytics, cabinet d’avocats…).

Aujourd’hui je suis la gérante de la SARL CF GESTION et je propose des missions variées adaptées au besoin du chef d’entreprise.

Recouvrement des impayés, frappe de courriers, organisation de la gestion administrative, préparation des pièces comptables à destination de l’expert-comptable, préparation de la paie, cette liste est non exhaustive.



Mes compétences :

Paie

Ressources humaines

Recrutement

Formation

Administration du personnel

Assistance comptable

Assistanat commercial

Assistanat de direction

Assistance administrative

Gestion de la relation client

Secrétariat

Facturation

Recouvrement de créances

Relation fournisseurs